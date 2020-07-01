Явка на 15:00. Стало известно, сколько человек пришли на голосование в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным на 15:00 явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 45.03%. Всего к этом моменту проголосовали 816 840 человек, сообщает региональный избирком.
Отметим, порядка 672 тысяч жителей края проголосовали в период с 25 по 30 июня.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля, но затем его отложили из-за пандемии коронавируса. Дату голосования перенесли на 1 июля. Но из-за эпидемиологической обстановки в стране россияне могли голосовать всю неделю – с 25 по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы избежать скученности людей на избирательных участках.
1 июля избирательные участки будут работать до 20:00.
Комментарии
Не напоминает российскую. статистику коронавируса?
Всё будет чики - пуки , но попозже.
Ещё не поздно, идите и голосуйте, очень многие голосуют НЕТ
Натянут. Статистику на глобус. Я не пойду
Да ну, попробуйте сходить и сказать НЕТ, может и не примут, попытка не пытка, как говориться )
1.07.2020 18:13 - гость -
Лучше не ходить. По крайней мере так будет сложнее сделать вброс.