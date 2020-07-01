Виктория Боня согласилась за деньги раскритиковать поправки в Конституцию

Виктория Боня согласилась за 10 тысяч евро раскритиковать поправки в Конституцию, сообщает издание "Подъем".
Предложение телеведущей сделали пранкеры, которые позвонили ей от лица проживающего в Лондоне бывшего владельца "Евросети" Евгения Чичваркина. Телефонные хулиганы предложили Боне поучаствовать в съемках ролика за денежное вознаграждение.
"Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала", — предложил пранкер бывшей участнице "Дома-2".
Свое согласие Боня объяснила тем, что действительно выступает против изменений в Конституцию.
Как уже сообщал amic.ru, в начале июня Виктория Боня раскритиковала идею выделить помощь малоимущим слоям населения, назвав этих людей "алкоголиками и нищебродами", которые сами виноваты в своих финансовых затруднениях.
Позднее телеведущая получила от государства компенсацию в размере МРОТ, однако заявила, что отдаст эти деньги малоимущей семье.
Комментарии
Не дороговато.
Молодцы. Пишите дальше, "журналисты"(
Она согласилась не только раскритировать поправки к Конституции,но и прилететь в Лондон к самому чичваркину в целях ...
Да ты послушай,Дима,собственными ушами.Что тебе мешает?
А за сколько их Бузова, Рогожкин и прочие ниочем рекламируют?
Про Бузову вам еще доказать надо,а тут,как говорится,все переговоры налицо.Жительница Монако или где-там-она переживает за конституцию РФ
сколько Плющенко с Рудковской берут за минутный рекламный ролик?
Можно уже ходить с плакатом "Продам Родину-дорого"