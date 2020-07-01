Явка на 18-00. В Алтайском крае проголосовали меньше половины избирателей

47,53% составила явка избирателей в Алтайском крае на 18.00 часов 1 июля. Всего в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 862 220 человек.
Из них порядка 672 тысяч жителей края проголосовали в период с 25 пол 30 июня. Таким образом, сегодня на избирательные участки края пришли около 190 тысяч человек.
Напомним, проголосовать сегодня можно до 20-00. После этого времени избирательные участки закроются. Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию мы узнаем завтра в течение дня.
Между тем, ЦИК уже публикует первые результаты голосования по поправкам в Конституцию после обработки части бюллетеней в тех регионах, где голосование уже завершилось. Пока большинство голосов отданы "за" поправки (72,92%). "Против" оказалось 25,84%проголосовавших.
Данные ЦИК привел после обработки 0,79% бюллетеней.
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