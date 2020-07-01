С пением птиц и горячей кукурузой. В Барнауле вновь открылся Центральный парк

С 1 июля в Барнауле для посетителей открылся парк культуры и отдыха "Центральный", сообщает пресс-служба комплекса.
На территории пока закрыты аттракционы, однако уже работает летняя веранда. Посетителям предлагают погулять и подышать свежим воздухом, полакомиться мороженым, горячей кукурузой и сладкой ватой.
Как отмечается в сообщении, в "Центральном" также можно насладиться пением птиц – для этого администрация парка специально отключает уличную музыку.
При этом гостям все же придется носить маски, выдерживать социальную дистанцию и соблюдать иные противоэпидемические требования Роспотребнадзора.
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