Такой день. Медведь на избирательном участке и закрытие приюта для стариков

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 июня. Без коронавируса.
Основное событие этого дня – окончание голосования по поправкам в Конституцию России. С самого утра в регионе открылись почти 1800 избирательных участков, на них работали более 10 тысяч наблюдателей.
В плебисците приняли участие мэр Барнаула Вячеслав Франк и Алтайский депутат Госдумы Валерий Елыкомов. Кроме того, на голосование пришла даже медведица Глаша из барнаульского зоопарка.
Не обошлось и без неприятностей – журналисту ИА "Амител" запретили сфотографировать свой бюллетень. После небольших споров нашей сотруднице удалось подать жалобу в избирком.
По последним данным, поправки в Алтайском крае поддержали более 70% проголосовавших.
Музыкант Гарик Сукачев заявил, что на "Первом канале" покажут его двухсерийный фильм о путешествии по Алтаю. Артист побывал в Сростках, а также встретился с местной жительницей, которая была лично знакома с писателем.
Прокуратура закрыла Центр социальной помощи "Приют" для пенсионеров и инвалидов. Во время проверки правоорханители нашли множество нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.
Барнаульское ДСУ №4 приступило к ремонту дороги по улице Власихинской в Барнауле. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в нормативное состояние приведут 1.1 км полотна.
В Барнауле неподалеку от торгового центра "Гулливер" перед пешеходным переходом столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пострадавших нет, однако движение по проспекту Красноармейскому было временно затруднено.
Алтайский край попал в список неблагополучных по ситуации с клещевым энцефалитом регионов. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института МЧС уверены, что со снятием ограничительных мер ситуация будет только ухудшаться.
Барнаульского таксиста осудили за кражу денег у студентки из Индонезии. Мужчина нашел забытый в своем автомобиле кошелек с деньгами и банковской картой, после чего украл у иностранки почти 130 тысяч рублей.
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