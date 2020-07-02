Названа закуска, которая вызывает онкологические заболевания

Специалисты ВОЗ обновили список продуктов, вызывающих онкологические заболевания. Среди них оказались соленая рыба, орехи и семечки. Об этом сообщает "АиФ".
Опасения специалистов связаны с употреблением сухой соленой рыбы, вроде воблы. Исследования показывают, что закуска увеличивает риск развития рака носоглотки, пищевода и желудка из-за содержащихся нитродиметил-соединений, которые превращаются в организме в канцерогены.
Также стоит быть осторожнее с продуктами, в которых содержится много растительных масел, вроде орехов, семечек и зерен. Дело в том, что при неправильном или слишком долгом хранении в них появляется плесень и грибки, которые опасны для организма.
Кроме того, повышенным содержанием канцерогенов отметились картофель фри, чипсы, колбаски и сосиски. Вся эта группа продуктов вызывает опухоли в толстой кишке.
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