Жена скончавшегося актера Виктора Проскурина Ирина Хонда уточнила причину смерти актера, сообщают "Вести".
По словам супруги, причиной смерти актера стал приступ хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Женщина вызвала скорую, Проскурина отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, однако усилия медиков оказались тщетны.
Хонда добавила, что ее супруг курил, но точной причины возникновения ХОБЛ она не знает. Кроме того, у актера было онкологическое заболевание, однако на момент смерти опухоль находилась в стадии ремиссии.
Как ранее сообщил amic.ru, 1 июля в возрасте 69 лет скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Артист сыграл в большом количестве известных фильмов, среди которых: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие.
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