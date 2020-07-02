Дожди, грозы, град и жара. Погода в Алтайском крае на 3 июля

3 июля жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди, грозы и град, сообщает региональный Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, днем температура достигнет +25...30°C, местами по югу до +35°C. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
В Барнауле днем ожидается температура от +28°C до +30°C, кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
В ночь на 4 июня в регионе похолодает до +15...20°C, в предгорьях до +9°C. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, 4-9 м/с, с порывами до 18 м/с.
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