Россияне стали меньше покупать квас и мороженое

Аналитики фиксируют снижение спроса на квас и мороженое в первый месяц лета, сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".
Так, с 1 по 22 июня спрос на напиток в России в сравнении с аналогичным периодом 2019 года упал на 15%, а на лакомство – на 8%.
Средний ценник на квас вырос на 7%, составив 67 рублей. Мороженое подорожало на 14% — до 66 рублей.
Как ранее писал amic.ru, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который вводит понятие российского вина и определяет, что следует считать контрафактом. По оценкам экспертов, это может привести к резкому росту цен.
Комментарии
россияне вообще стали меньше покупать
ибо не на что
Конечно меньше едят мороженного: оно до 50 р за штуку, идёт обычно с заменителем молочного жира, т.е., с пальмовым маслом! А отдать за более менее натуральное мороженное 50р и выше это не комильфо́-дорого!
в ярче норм мороженка по 20 рублей
1 по 22 июня - это на какой квас, в бочках? Так его не каждый день продавали, а если продавали, то ко второй половине дня его распродавали. Мутное сообщение о квасе