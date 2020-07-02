Веселый дачник из Бийска поделился рецептом "мужского варенья" на Первом канале

Бийчанин Юрий Бакулин стал героем сюжета в программе "Доброе утро" на Первом канале. Мужчина поделился рецептом мужского варенья, которое он приготовил из ревеня и щавеля.
"Настоящее мужское варенье! Основной компонент — сахар! Вкусное, а если вкусное, значит, полезное!" — написал Бакулин в своем Instagram.
В соцсети мужчина делится фотографиями и видеороликами с дачи и историями из жизни. В общей сложности на него подписаны почти 42 тысячи человек.
"Счастлив, что родился и живу на Алтае! Рад новым знакомствам!" — сказано в шапке профиля Бакулина.
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сахар - зло