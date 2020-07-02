Отличный старт. Начинающие дизайнеры смогут найти заказчиков через центр "Мой бизнес"

Центр "Мой бизнес" приглашает молодых дизайнеров поучаствовать в интерьерном проекте. Нужно оформить пространство на втором этаже здания центра. Все проекты будут представлены на сайте фонда МСП, а наиболее яркие – в виде постеров в здании центра. Лучший дизайн-проект будет реализован и представлен бизнес-сообществу края.
"У нас на втором этаже уже размещено пространство для работы и общения "Фабрика", учебный класс и "Зал традиций". Нам бы хотелось сделать такими же функциональными и удобными коридор и небольшой холл между ними. При этом важно учесть элементы корпоративного стиля и связать помещения одним дизайнерским решением", — говорит руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
Участие в проекте — это возможность для молодых дизайнеров заявить о себе, презентовать свои идеи, стиль и качество исполнения. Кроме того, центр "Мой бизнес" ежедневно собирает сотни руководителей и предпринимателей разного уровня, амбициозных и креативных людей. Здесь можно найти новых заказчиков и единомышленников.
Алтайский фонд МСП
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