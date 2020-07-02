"Он как будто бог среди смертных". Фото Александра Карелина напугало иностранцев

Иностранные пользователи испугались снимка трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина. Архивное фото спортсмена у себя в Instagram опубликовал спортивный комментатор Джо Роган.
Комментаторы отметили, что выражение лица Карелина выглядит устрашающе. "Он как будто бог среди смертных", "Он выглядит так, словно сможет выбить правду из любого политика", "Даже не верится, что можно находиться в такой форме без стероидов", "Буквально он был самым доминирующим спортсменом в спорте", — написали подписчики Рогана.
Один из юзеров также отметил, что фото русского борца напоминает ему, что не "стоит быть таким невероятным слабаком".
Также среди пользователей нашлись и шутники. "Вуди Харрельсон здесь отлично выглядит!" — отметил комментатор.
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