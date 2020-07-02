Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя для пожилых людей

Ежедневное употребление столового вина и пива способствует повышению мозговой активности у пожилых людей и защищает их от потери памяти, сообщает портал Evorus со ссылкой на исследование экспертов из Университета Джорджии в Афинах.
Ученые ввели такое понятие, как "умеренные алкоголики". Люди, которые относятся к этой группе, показали наилучшие результаты в отличии от непьющих и тех, кто злоупотребляет крепкими напитками.
В итоге выяснилось, что умеренные алкоголики дольше других подопытных групп оставались умственно "острыми".
Как сообщал amic.ru, 6% жителей Алтайского края пьют спиртное выше нормы. Этот показатель является одним из самых высоких в Сибири и идет наравне с Кемеровской и Новосибирской областями.
Комментарии
А выше это сколько? И сколько норма?
ВРАНЬЁ!!! Любой Алкоголь в любых дозах-яд!!!
Митя, из под каблука выбирайся, олешка
2.07.2020 12:05
Дима
Дима отстал от жизни. Срочно слушать Малышеву. Первые яды - соль и сахар. Потом любая еда. И на последнем месте - алкоголь.
@ 6% жителей Алтайского края пьют спиртное выше нормы. Этот показатель является одним из самых высоких в Сибири.... кто злоупотребляет крепкими напитками, у них потеря памяти и нет мозговой активности@
Вот они и откатили Алтайский край на последнее место по уровню доходов населения ))
@ Самый низкий уровень зарплат зафиксирован в Алтайском крае — регион впервые за долгое время откатился на последнее место, его опередили традиционные аутсайдеры. Об этом свидетельствуют данные Росстата за I полугодие, которые приводит «Российская газета»@
Ну на конц то, что то приятное и полезное сообщили. Сосед тварь ведь знал же об этом.....
данные за 14.09.2018
11:54
Тётя Мотя сколько норма?
У каждого своя
Я знал, я знал!
Дурачbё, кучу бабла потратили на исследование... а ведь эти деньги можно было бы вместе со мной пропить, кабы додумались спросить у меня про пользу алкоголя в пожилом возрасте!