Президент Казахстана объявил о втором карантине из-за коронавируса

В Казахстане хотят во второй раз ввести карантин из-за распространения коронавируса. Об этом объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своем аккаунте в Twitter.
"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление), — написал Токаев. — Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями".
По последним данным, в Казахстане зафиксировано 41065 случаев заболевших коронавирусной инфекцией, из них 13845 человек выздоровели, а 188 – скончались.
Как ранее писал amic.ru, 18 июня стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику в течение почти 30 лет, заразился коронавирусом.
Комментарии
А смысл карантина? Коечный фонд подготовить если только. За 14 дней вирус никуда не денется, да и ВООБЩЕ теперь никуда не денется. Привыкайте уживаться с вирусом!
Казахстанский Президент заботится о своем народе.
Тоже вариант: объединиться с Казахстаном, создать другое государство и новую конституцию, перевыборы Президента,
Это же как надо ненавидеть народ что бы в подъездах заварить двери?! Больных тысячи, уживайтесь, мутируйте это вам не одна доминиканка на весь город, их уже много.
Выборы у нас прошли,можно тоже карантин объявлять.
Когда станет известен тест на вирус В.П.Томенко-оченна за него переживаю!
2.07.2020 11:48
- гость -
Всё ты врёшь! Посмотри на сайте по коронавирусу. Казахстан стоит рядом с Японией внизу. А Россия далеко вверху по зараженности и смертности.
Хотя в Японии населения только на 20 млн меньше, чем у нас и живут на совсем крошечной территории, очень скученно. У них умерших за всё время 972 человека. А в России около 10 тысяч.
2.07.2020 12:01
- гость -
Всё ты врёшь! Посмотри на сайте по коронавирусу. Казахстан стоит рядом с Японией внизу. А Россия далеко вверху по зараженности и смертности.
Хотя в Японии населения только на 20 млн меньше, чем у нас и живут на совсем крошечной территории, очень скученно. У них умерших за всё время 972 человека. А в России около 10 тысяч.
Уже сто раз объясняли. В Японии не принято здороваться за руку, всеми сохраняется социальная дистанция по жизни и маски носят постоянно. Найдите что то подобное в России?.
2.07.2020 12:09
Как то так
В России только по телику Путин здоровается за руку, остальные нет. Из-за счетчиков воды россияне экономят ресурс и редко моются. Поэтому приходится сохранять дистанцию. С масками засада, да. Они не по карману населению.
2.07.2020 12:01
П.Морозов
Когда станет известен тест на вирус В.П.Томенко-оченна за него переживаю!
Что за него переживать? Все помрут, и он не вечен.
Молодец Презедент! Респект ему и уважение! Заботится о своём народе, что невозможно сказать о Томенко, Где запрет со штрафами( коль (бди не понимают) на вход в магазины, поликлиники и прочие людные места, общественный транспорт, подьезды жилых домов? Где лекарство для тяжелобольных в крае??? Наш Министр Здравохранения в декабре его попросит , как СИЗЫ в мае, когда вовсю уже были заражения? Где дешевые доступные качественные трехслойные маски медицинские, которые стоили за 50 штук максимум 200 рублей, а теперь под 2000 тысячи( вчера купила) в аптеке. Кто заразился в правительстве и где официальные данные или только можно писать ф₽мили правительства России. Приглашайте специалистов из Москвы на помощь для лечения тяжелобольных, Меры принимайте господа Губернатор и Роспотребнадзор, а так же Министрздравоохранения!!!!
12:09Как то так "Уже сто раз объясняли. В Японии не принято здороваться за руку"
Сегодня практически все западные европейцы здороваются за руку. Немного отличились в этом вопросе англичане: они предпочитают слегка кивнуть головой, а свою драгоценную руку дают потрогать лишь хорошим знакомым. В Великобритании вообще принято как можно меньше дотрагиваться до собеседника.
UK смертей 43,906 жителей 67,887,024
В США чаще всего жмут друг другу руки в официальной обстановке или при первом знакомстве. Делать обход офиса, чтобы пожать всем руку в обычный рабочий день здесь не принято. Так же, как и постоянно трясти за руки всех других людей, которых часто видишь. Кроме того, всегда ставили в пример американцев, которые в очереди всегда соблюдают большую дистанцию
USA смертей 130,798 жителей 331,007,570