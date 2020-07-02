Гостей барнаульского санатория встречают три медвежонка

Фото: санаторий "Барнаульский"
Три медвежонка радуют посетителей санатория "Барнаульский", который открылся после снятия части "ковидных" ограничений в Алтайском крае, рассказали amic.ru в оздоровительном учреждении.
Косолапые родились еще в январе, но в связи с режимом самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса отдыхающих в санатории не принимали.
"За это время они очень подросли и окрепли, набрались сил, стали кушать самостоятельно, с любопытством познают мир, — рассказали в санатории. — Мама-медведица играет с ними, учит животных премудростям, но иногда маленькие сорванцы так разыграются, что маме приходится показать характер, усмиряя всех троих ".
Среди малышей две самки. Их назвали в честь героинь знаменитого индийского фильма – сестер-близнецов Зиты и Гиты. Самцу дали имя Захар.
Медведи живут на территории санатория с 1960-х годов. За это время в "Барнаульском" появились на свет 48 медвежат. Следить за купанием и питанием зверей – одно из излюбленных развлечений отдыхающих.
Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, согласно которому с 27 июня туристические объекты региона могут возобновить свою работу. Принимать гостей начали около 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц.
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