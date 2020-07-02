Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о защите сотрудников от COVID-19

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф признал, что в начале пандемии банк столкнулся с проблемами обеспечения сотрудников средствами защиты. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Были проблемы не только с тестами, но и с защитными средствами, к сожалению. Не смогли купить необходимое количество масок и перчаток: их элементарно не было в продаже. Примерно неделю работали в очень сложных условиях, пока не нашли канал альтернативных поставок: закупили все в Китае и доставили несколькими самолетами в Россию", — рассказывает президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
Сбербанк привез в Россию несколько миллионов медицинских масок и обеспечил сотрудников всем необходимым для профилактики коронавируса. Также банк делился средствами защиты с больницами, поликлиниками, полицией.
"Массовых вспышек у нас не было, но за весь период более 200 отделений приходилось временно закрывать. Если заболевал сотрудник, его коллег отправляли на карантин, проводили полную дезинфекцию в отделении. И формировали туда новую команду на это время, на две недели", — комментирует президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
Комментарии
Пархатый населению в очередной раз в карман залез, введя комиссию за перевод
Ему-то чего бояться? Он и так шелудивый пархатка. Зараза к заразе не пристаёт.