Женщину-опекуна осудили за истязание пятерых детей в Алтайском крае

62-летнюю жительницу Заринского района приговорили к 3,5 года лишения свободы условно за систематические побои и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи доказали, что на протяжении четырех лет она издевалась над пятерыми приемными детьми 2003, 2004, 2005, 2009 и 2010 годов рождения. Пенсионерка применяла к ним физическое и психическое насилие.
"Любая провинность – школьная неуспеваемость, порванная одежда, неубранный ночной горшок, взятая без спроса со стола еда и многое другое — становилась поводом для физического и морального наказания детей. Опекун избивала их, используя различные предметы", — уточнили в следственном комитете.
Подсудимая признала свою вину. Она утверждает, что любила детей и просто "воспитывала" их, добиваясь такими методами послушания.
Несовершеннолетних изъяли из семьи сразу после того, как стало известно о противоправных действиях в отношении них.
Комментарии
что за законы?! условно за истязание и без того несчастных детей? что с их психикой на долгие годы? да ее паскуду на десятку строгача к параше! и мордой туда макать с утра и вечером. небось разжирела на сиротских пособиях