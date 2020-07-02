Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, когда одобренные большинством граждан на всероссийском голосовании поправки к Конституции вступят в силу, пишет РИА "Новости".
По словам сенатора, это произойдет после подведения итогов ЦИК. "После подведения официальных итогов ЦИК поправки вступают в силу и подлежат немедленной публикации", — сообщил Клишас.
Он также подчеркнул, что для включения поправок в текст Конституции России потребуется издание указа президента Владимира Путина. На следующей неделе парламент приступит к работе над законами для реализации поправок, отметил Клишас.
Комментарии
Надо назначать президентские выборы,так как Путин освобождён по УДО и его срок "обнулён."?
Примерно так 12 марта вступили или чуть позже, но точно в марте.
а день России перенесут с 12 июня (день ельциновской конституции) на 1 июля (соответственно - путинской конституции)?
Предлагаю принять закон - каждая среда каждой недели становится государственным праздником! Народ России бесконечно рад поправкам и готов праздновать это каждую неделю.