Легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, которая вызвала бурю восторга у ее подписчиков. Спортсменка разместила снимок со стадиона и рассказала о своем новом гаджете, который помогает ей в тренировочном процессе.
Подписчики Шмидт восторженно встретили новый пост. "Красотка", "Как можно быть такой великолепной?", "Хорошо выглядишь, дорогая", — пишут поклонники спортсменки.
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Напомним, Шмидт является вице-чемпионкой Европы по легкой атлетике 2017 года среди юниоров, а также обладателем бронзы в эстафете на европейском первенстве до 23 лет 2019 года.
В 2017 году издание Busted Coverage признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
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