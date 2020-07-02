Алтайский единоросс оценил итоги голосования за поправки в Конституцию

Жители Алтайского края поддержали внесения поправок в Конституцию РФ. Всего на избирательные участки пришло 897 951 человек или 49,49% избирателей. Своим мнением о прошедшем всероссийском голосовании поделился руководитель регионального исполнительного комитета Алтайского отделения "Единой России", депутат АКЗС Денис Голобородько.
"Судя по данным, которые мы имеем, Алтайский край показал вполне характерную для региона явку — около 50%. С учетом объективных факторов – времени года, когда многие находятся в отпусках и на дачах, а также эпидемиологической ситуации, явка 49,49% — неплохой результат для нашего региона, свидетельствующий, в том числе, и о том, что никаких накруток не было", — прокомментировал парламентарий.
Вместе с тем Голобородько обратил внимание на очень высокий уровень поддержки поправок среди избирателей Алтайского края — 71,91%.
"По данным наших наблюдателей, в Алтайском крае не зафиксировано скандалов, крупных нарушений и других моментов, которые могли бы дискредитировать процедуру. Те незначительные нарушения, которые возникали, оперативно устранялись. Поэтому всё это даёт возможность говорить, что общероссийское голосование состоялось и его результаты не вызывают сомнений. Мы благодарим жителей края за активную гражданскую позицию", — цитирует Дениса Голобородько партийный сайт.
Напомним, на территории Алтайского края работали порядка 1800 участковых избирательных комиссий. За процедурой голосования следили свыше 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты, более 4 тысяч из них предоставило реготделение ЕР.
Комментарии
Глупо сувать эти бумажки с нарисованными цифрами народу в лицо. Люди не настолько глупы чтобы в это верить.
Мелкий шрифт прошёл ....
Надо запомнить, какие лица у мелких врунишек.