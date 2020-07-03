ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки и запустил собственную программу поддержки

По итогам пяти месяцев 2020 года ВТБ выдал жителям Алтайского края 2,8 тыс. ипотечных кредитов на 4,4 млрд рублей. Так, объем продаж увеличился на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Одной из причин высокого спроса на ипотеку стала программа господдержки со ставкой 6,5% годовых. За два месяца клиенты ВТБ в Алтайском крае провели по ней уже около 400 сделок на сумму свыше 650 млн рублей. Среди всех ипотечных выдач в мае доля программы "Ипотека с господдержкой 2020" составила 31%.
"Мы отмечаем, что спрос на ипотечные продукты у жителей края весной оставался высоким. Во многом это связано с возможностью участия в программе льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых – сегодня она занимает треть в общем объеме наших продаж. А недавнее снижение минимальной величины первоначального взноса до 15% по данной программе делает ее еще более доступной для населения", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.
"Ипотека с господдержкой 2020" позволяет оформить кредит на квартиры в новостройках по льготной ставке 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, на покупку жилья в Алтайском крае и других регионах страны составляет 6 млн рублей и 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок ипотеки – до 30 лет. Льготная ставка действует в течение всего срока кредита при условии комплексного страхования.
Кроме того, с 22 июня ВТБ запустил свою ипотечную программу поддержки семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат скидку в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка. При рефинансировании кредитов других банков дисконт составит 0,9 процентного пункта.
Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках — в том числе если объект не подходит под условия господдержки. Ставка остается фиксированной на весь срок кредита. С учетом комплексного страхования она составит 7,9%.
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