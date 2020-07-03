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Бетонная артерия. Участок трассы Белоярск-Заринск отремонтировали раньше срока

, ИА "Амител"
Вскоре Барнаул и Заринск соединит идеально ровная трасса
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

Дорожники завершили ремонт на участке трассы Белоярск-Заринск в рамках нацпроекта. Закончить работы планировалось только 1 октября, но ранняя весна позволила отремонтировать трассу гораздо раньше. Руководители "Алтайавтодора" и Северо-Восточного ДСУ проинспектировали обновленный участок и рассказали amic.ru, получится ли уже в этом году проложить новый асфальт до самого Заринска, до которого осталось всего 10 км старой "бетонки".

Дорога для бизнеса и туризма

Трассу, которая соединяет Барнаул и Заринск, уже 5 лет ремонтирует Северо-Восточное ДСУ. Ремонт проводят каждый год небольшими участками. Дело пошло гораздо быстрее, когда в крае стартовал нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", куда трассу включили власти края и региональный Минтранс, пояснил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз. В этом году отремонтировали 6,2 км магистрали.

"Эта дорога была построена в конце 70-х годов. Ей пользовались больше 40 лет и понятно, что она свой норматив отслужила. Поэтому была острая необходимость привести ее в порядок. Сейчас трафик здесь — около 1000 автомобилей в сутки. Но Заринск развивается, там работают крупные предприятия, поэтому когда ремонт завершится, загрузка дороги будет увеличиваться", — пояснил Мотуз.

Он также подчеркнул, что проложить здесь ровную и комфортную дорогу важно для всей экономики края — в Заринске работает крупное градообразующее предприятие "Алтайкокс", которое перевозит свою продукцию на грузовиках. Кроме того, по обновленной трассе до Алтая смогут добираться туристы из Кемеровской области. Сейчас многие из них стараются ездить по федеральной трассе, поскольку асфальт там гораздо лучше. Поэтому когда ремонт завершится, снизится загрузка Чуйского тракта, отметил глава Автодора.

О важности хорошей трассы до Заринска рассказал и сам гендиректор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб. По его словам, огромный объем перевозок компании приходится именно на эту дорогу.

"Мы всегда возили грузы по этой трассе. Автомобильные перевозки на расстояние до 200 км — очень эффективный вариант работы. Раньше доставка не вызывала большого комфорта: ни с точки зрения езды, ни с точки зрения нормальной сохранности груза. И то, что мы теперь имеем надежное, красивое и удобное покрытие, это очень важно для развития территории. Хочу поблагодарить администрацию края за отношение к этой дороге. Они увидели нашу проблему, пошли на встречу и выделили средства", — отметил Лизогуб.

15 млн рублей за километр

Старая "бетонка", которая тянулась от Белоярска до Заринска, пусть и отслужила свой срок, но хорошо сохранилась, отметил начальник подрядной организации Сергей Сивец. Поэтому ремонт не требовал от дорожников сложных технологических решений.

"Бетонка местами просела, местами зашелушилась, но основание у дороги хорошее. Поэтому мы кладем только выравнивающий слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона и верхнее покрытие. Эту технологию давно используют и в Барнауле, и по всему краю. Она хорошо себя показывает. Думаю, новая дорога прослужит очень долго. Только верхний слой нужно будет менять раз в несколько лет", — объяснил глава Северо-Восточного ДСУ.

Как пояснил Василий Мотуз, ремонт одного километра трассы обходится бюджету в 15 млн рублей. А на участок, который отстроили по БКАД в 2020 году, потратили более 90 млн рублей.

Дотянут ли до Заринска?

Из 76 км трассы неотремонтированным остается лишь небольшой кусочек в 10 километров в сторону Заринска. "Переход" с новой трассы на старую находится за поворотом на Новокопылово: машины там "спрыгивают" с хорошего асфальта и мчатся по бетонным плитам с характерным стуком.

Если следовать плану, то в следующем году вся трасса будет полностью покрыта хорошим асфальтом, уверен глава Алтайавтодора. Но также он отметил, что завершить весь ремонт могли бы и в этом году, поскольку запланированный участок сдали на 3 месяца раньше срока. Подрядчик также подтвердил, что у него есть возможность довести хорошую дорогу до Заринска.

Но для этого нужны дополнительные средства. По словам Мотуза, сейчас министерство транспорта края и региональное правительство прорабатывают этот вопрос на федеральном уровне. Если удастся получить дополнительные средства, то добраться из Барнаула до Заринска по хорошему и ровному асфальту можно будет уже в 2020 году.

В 2020 году в Алтайском крае работы по ремонту, строительству и реконструкции автодорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы на более 130 объектах, среди которых 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 42 улицы в Барнауле, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пообещал, что качество дорог, реконструируемых в рамках нацпроекта "БКАД" будут контролировать очень строго. Министр пообещал, что будет выезжать на места, которые вызывают у него сомнения, чтобы лично убедиться в качестве работ. Не так давно он проинспектировал улицы Барнаула и выявил целый ряд дефектов, которые потребовал устранить в кратчайшие сроки.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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