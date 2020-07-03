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"Тошнотворная" хлорка, жара и нервы. Страхи и надежды выпускников во время ЕГЭ-2020

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Сдавать ЕГЭ выпускники 2020 года будут в особых условиях
Фото: online47.ru

Фото: online47.ru

3 июля выпускники российских школ сдают первые ЕГЭ — по географии, литературе и информатике. Итоговые экзамены — мероприятие всегда волнительное, а в этом году, в период пандемии, нервозность выпускников выросла в разы. Мало того, что доучиваться пришлось дистанционно, ЕГЭ переносили несколько раз, так еще и ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса. О том, что думают об экзаменах-2020 и подготовке к ним одиннадцатиклассники — в материале amic.ru.

Дистанционка подвела

В 2020 году схема сдачи ЕГЭ значительно изменилась. Выпускники школ могут и не сдавать экзамены вообще (если они не хотят учиться в вузе) и все равно получат свой аттестат. Чиновники считают, что такая схема позволит уменьшить стрессовую нагрузку на детей. А дистанционка якобы позволила школьникам сосредоточиться именно на тех предметах, которые им нужны. "В какой-то степени, может быть, детям было даже комфортнее — они могли сосредоточиться именно на тех предметах, экзамены по которым собирались сдавать, и более качественно к ним подготовиться. Тем более, что учителя продолжали работать и вели консультации. Кроме того, часть детей, кто не захотел поступать в вуз, ЕГЭ не сдают. Они уже получили аттестаты. А потому, я думаю, что сдавать  придут именно те дети, которые заинтересованы в хорошем результате",  — ранее отмечал в беседе с amic.ru председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.

Однако сами выпускники не согласны с мнением чиновника. Ребята утверждают, что в последние месяцы подготовка к ЕГЭ велась не достаточно. Даты экзаменов все время переносили, и в этот раз учителя тоже надеялись, что их сдвинут, а потому консультации начинать не торопились.

"До прошлой недели учителя довольно слабо реагировали на то, что у нас когда-то будут экзамены. Большинство  думали, что с 3 июня ЕГЭ перенесут еще дальше. Конечно, нам всем сначала понравилось, что школа закончится пораньше и мы все сейчас будем готовиться к ЕГЭ дистанционно. В итоге оказалось, что учителям было пофиг. Все говорили: "да потом когда-нибудь этот экзамен будет". Их больше всего парила учеба, и они валили на нас горы домашнего задания вместо того, чтобы готовить нас к экзамену. В итоге, мы делали домашку и не готовились", — говорит выпускник новосибирского Биотехнологического лицея №21 Ярослав Евдокимов.

Тяжело далась подготовка к ЕГЭ в дистанционном формате и выпускнице барнаульской гимназии №45 Анастасии Дедушевой.

"Было тяжело привыкнуть к тому, что мы сидим дома и учимся самостоятельно. В марте, когда у нас началось дистанционное обучение, мы конечно думали, что сможем больше времени посвящать экзамену. Но на самом деле это оказалось намного сложнее. Очень много времени приходилось тратить на домашние задания и зубрежку школьных предметов. И не только тех, которые мы выбрали сдавать", — отметила она в разговоре с amic.ru.

В 2020 году выпускникам школ позволили подавать документы в вузы еще до сдачи ЕГЭ (его результаты можно донести попозже), причем дистанционно. Но даже в этом школьники столкнулись с трудностями.

"Заявление в один только вуз я подавала около трех часов. Все это сложно и запутано. В обычный день ты просто приезжаешь, подаешь документы, тебе все рассказывают, помогают. А тут ты сам по себе. Многие сайты вузов просто непонятны и там очень тяжело разобраться", — жалуется Марина Евдокименко.

Дополнительный месяц тревоги

Выпускники рассказывают, что "лишний" месяц, на который сдвинулся ЕГЭ (изначально предполагалось, что ЕГЭ состоятся в конце мая-начале июня), только добавил им волнения и тревоги. А еще многие из них переживают, что за это время успели позабыть то, что знали.

Анастасия Дедушева говорит, что готовиться к экзаменам у ребят уже нет сил: "Экзамены нам сдвинули даже больше,чем на месяц. Это на самом деле тяжело, потому что мы готовились к тому, что напишем ЕГЭ в конце мая — начале июня и будем свободны. А тут нам дали еще месяц на волнения и на переживания. На самом это очень энергозатратно. С одной стороны, у нас появилось время на подготовку, это значит, что можно показать более высокие результаты, чем ожидалось. Но с другой, это лишний месяц учебы, от которой мы, бесспорно, уже очень-очень устали. Я думаю, что кем-то же было рассчитано, чтобы учебный год длился 9 месяцев, а не 10".

Коррективы внесла и хорошая погода. Планы выпускников подучить материал срывает жара: кому охота корпеть над учебниками, когда пришло настоящее лето. "Сначала я думала, что у меня будет время подготовиться. Да, оно вроде бы и было. Но все-таки хорошая погода за окном не позволила мне сесть и заниматься каждый день", — честно говорит выпускница новоалтайской школы №9 Виктория Васильева.

О нервах и хлорке

Нервируют выпускников и дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Школьникам на входе измеряют температуру, а еще они должны прийти на экзамен в маске. Правда, в аудитории, ее, скорее всего, можно будет снять. В аудиториях учеников рассадят через одну парту — чтобы была дистанция.

"Еще и все это будет давить на многих из нас: у кого слабая психика будут очень сильно волноваться", — переживает Ярослав Евдокимов.

"Если у кого-то будет повышенная температура, то его просто не допустят к экзамену. Но ведь у некоторых температура может подняться из-за волнения от предстоящих экзаменов. Что тогда? Я все же надеюсь, что незначительный рост температуры не будет причиной отстранения от экзаменов", — говорит Анастасия Дедушева.

Но особенно пугают выпускников два фактора: жара и хлорка. По их мнению, это может негативно отразится на результатах экзаменов.

"Перед экзаменом кабинеты будут обрабатывать хлоркой, у которой будет неприятный запах. Там итак будет душная атмосфера, потому что лето и жара. И тут еще неприятный запах хлорки, от которого может заболеть голова или стошнить. Ты и так не можешь сконцентрироваться, а это будет мешать всем писать экзамен еще больше. У многих может подняться температура, им может стать плохо или душно. Маска, перчатки и хлорка... Мне кажется, это будет ужасно и мы очень плохо напишем экзамен", — опасается одиннадцатиклассница новоалтайской школы №9 Марина Евдокименко.

"Я очень надеюсь, что в дни экзаменов будет дождь и прохлада. Но не жара. Гроза, дождь, молния, ноль градусов, но, пожалуйста, только не такую жару. Потому что в школах, в которых мы пишем экзамены, кабинеты выходят на солнечную сторону и нам будет очень жарко", — поддерживает ее Виктория Васильева.

Анастасия Дедушева также призналась, что вместе с одноклассниками каждый день изучают прогноз погоды в дни экзамена. Ребята рассчитывают, что в кабинетах будет прохладно и ничто не помешает мыслительному процессу и не повлияет на результаты экзаменов.

Впрочем, судя по погоде сегодня, ожидания школьников не оправдались. Остается только надеяться, что ни запах хлорки, ни маски с градусниками, ни летняя жара все же не смогут вытеснить полученные за 11 лет знания и выпускники сумеют достойно сдать ЕГЭ.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет для российских школьников с 3 по 23 июля.
3 июля выпускники сдают экзамены по географии, литературе и информатике;
6 и 7 июля – по русскому языку;
10 июля – по профильной математике;
13 июля 2020 – по истории и физике;
16 июля 2020 – по обществознанию и химии;
20 июля 2020 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Русский язык в этом году – самый массовый экзамен. Чтобы избежать скученности выпускников, его будут сдавать в два потока.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

3.07.2020 11:55
- гость -

Что за новые порядки?Русский, литературу и математику надо сдавать обязательно.И только потом "комфортные" предметы!

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