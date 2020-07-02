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Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок к Конституции

, ИА "Амител"
Президент заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы оправдать доверие граждан
Фото: strana-rf.ru

Фото: strana-rf.ru

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции.

"Хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать "спасибо вам большое" за поддержку и доверие", — сказал глава государства в начале заседания российского организационного комитета "Победа".

Путин подчеркнул, что после развала Советского Союза прошло совсем немного времени, и современная Россия еще находится в стадии формирования.

"Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления... Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", — заявил президент.

Российский лидер отметил, что итоги голосования показывают, что россияне доверяют властям, и власти должны сделать все, чтобы оправдать их высокое доверие. При этом президент РФ заявил, что понимает тех, кто проголосовал против.

"У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое", — сказал он.

Напомним, что ЦИК уже закончил обработку протоколов по всей стране. Итоговые цифры голосования выглядят следующим образом: за — 77,92%, против — 21,27%.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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