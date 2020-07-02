Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус, сообщает пресс-служба главы государства.
"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что во время пандемии Белоруссия продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость".
По последним данным, в мире насчитывается 10,7 млн случаев коронавируса и 516 тысяч смертей. В Белоруссии подтверждено 62 тысячи заражений и 405 летальных случаев, следует из материалов университета Джонса Хопкинса.
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