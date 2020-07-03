Пятница, 3 Июль, 06:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,52
€ 79,52
20°

661165 +6760
Обь
240см -19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Жарко, но с осадками. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают о сильном ветре

Жаркая погода с сильным ветром и осадками установится в Алтайском крае в пятницу, 3 июля, информируют в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе днем составит от +28°С до +33°С, местами будет прохладнее — от +22°С до +27°С. В отдельных районах — кратковременные дожди и грозы, по западу края — местами сильные дожди. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров, при грозах шквалы до 20 метров.

В Барнауле в дневное время воздух прогреется до +28°С... +30°С.  Кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость южного ветра составит от 4 до 9 м/с, при усилениях — до 14 метров.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
06:18
Илон Маск продает четыре особняка в Лос-Анджелесе 0
06:01
Жарко, но с осадками. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля 0
23:51
Такой день. Алтайский край узнает итоги голосования, а в Барнауле сбивают пешеходов 0
23:45
Романенко пообещал добиться звания "Город трудовой доблести" для Алтайского края 2
23:33
На пешеходном переходе в Барнауле сбили женщину 0
23:13
Глава похоронной службы при администрации Барнаула и его отец предстанут перед судом 1
22:55
Жителей Алтайского края просят помочь в поисках ребенка 0
22:33
В ЦИК заявили, что голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было 0
22:10
В Барнауле стартовали бесплатные тренировки в городском парке 0
21:43
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии 0
21:27
"Летел под 140 км/ч". Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Барнауле 1
21:03
Виктор Томенко выходит из самоизоляции 0
20:44
Дрейфовали на бревне. В Барнауле спасли двоих подростков на Оби 0
20:23
Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок к Конституции 0
20:09
Неизвестные в штатском устроили обыск прохожего в Барнауле. Видео 0
19:43
В России запретили полеты за границу до 1 августа 0
19:25
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 95 1
19:03
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию 20
18:41
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о защите сотрудников от COVID-19 1
18:16
Турбазы открываются в Горном Алтае 0
18:01
Без интриги и ЧП: репортаж с УИКа в Барнауле, где за поправки высказались 70% жителей 9
17:49
Барнаульские дорожники могут остаться без денег из-за некачественного ремонта 1
17:36
"Уставшие были". В ЦИК объяснили "протестное" голосование в Коми технической ошибкой 3
17:23
Водителю Mercedes-Benz грозит колония за пьяную езду по Бийску 3
17:10
Уфологи назвали аномальные зоны в Барнауле 1
16:58
У каждого двадцатого обследованного барнаульца нашли антитела к коронавирусу 4
16:43
Алтайский единоросс оценил итоги голосования за поправки в Конституцию 5
16:30
Бубонная чума: как ее распознать, можно ли вылечиться и как не заразиться 0
16:20
Барнаульцы пожаловались на маршрутку без гаек на колесе 3
16:09
Как записать ребенка в первый класс не по прописке 1
15:58
В Алтайском крае продают уникальное пианино за 450 тысяч рублей 1
15:46
Автомобиль завалило углем на алтайской трассе. Видео 0
15:33
Самая красивая легкоатлетка мира сразила поклонников наповал новым фото 1
15:15
Более 200 тысяч человек проверили на коронавирус в Алтайском крае 4
15:03
6,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России 0
14:50
В Сибири создали уникальное министерство 8
14:36
Концерт в День Республики Алтай пройдет в режиме онлайн 0
14:23
Стало известно, когда поправки к Конституции вступят в силу 10
14:10
Более 40 тротуаров отремонтируют в Барнауле до конца августа 4
13:57
Горячую воду отключат на две недели в Рубцовске 0
13:45
Женщину-опекуна осудили за истязание пятерых детей в Алтайском крае 2
13:33
В Роспотребнадзоре проверили иммунитет россиян к коронавирусу 7
13:21
Гостей барнаульского санатория встречают три медвежонка 0
13:03
Отличный старт. Начинающие дизайнеры смогут найти заказчиков через центр "Мой бизнес" 0
12:47
Когда начнется сезон в летних детских лагерях Алтайского края 0
12:32
Карантин из-за бубонной чумы ввели на границе с Горным Алтаем 14
12:19
Алтайский край вошел в топ регионов Сибири по уровню поддержки поправок в Конституцию 36
12:03
86 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 9
12:00
75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 17
11:44
Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя для пожилых людей 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.