Жарко, но с осадками. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля

Жаркая погода с сильным ветром и осадками установится в Алтайском крае в пятницу, 3 июля, информируют в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе днем составит от +28°С до +33°С, местами будет прохладнее — от +22°С до +27°С. В отдельных районах — кратковременные дожди и грозы, по западу края — местами сильные дожди. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров, при грозах шквалы до 20 метров.
В Барнауле в дневное время воздух прогреется до +28°С... +30°С. Кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость южного ветра составит от 4 до 9 м/с, при усилениях — до 14 метров.
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