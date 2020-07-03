Певица Дуа Липа сфотографировалась в откровенном бикини и шокировала фанатов фигурой

Популярная 24-летняя британская певица и модель Дуа Липа поделилась в Instagram серией пикантных фотоснимков.
На кадрах исполнительница позирует перед зеркалом в вязанном купальнике розового цвета с изображением медвежат. Подписчики певицы восхитились ее фигурой и заявили, что она "самая милая девушка в мире" и у нее "очень милый купальник".
"Люблю тебя, Дуа", "Ты просто королева", "Выглядишь великолепно", — пишут фолловеры знаменитости.
На момент публикации этой новости пост Липы набрал свыше 5,2 миллиона лайков и 28 тысяч комментариев.
Ранее Вера Брежнева показала, как нужно выходить из карантина. Тогда певица порадовала своих почитателей снимком, где она сидит на кресле в откровенном дизайнерском платье.
Комментарии
два раза прочитал "дупа", а не "дуа"
И кто такая Дуа Лупа?
эт кто такая ?
Кто Кто, очередная звездушка, которая на голых сисках и жопэ решила собрать лайки! Походу таланты вырождаются, только заголение дает хоть какой то шанс засветиться в СМИ, а ну и конечно обязательно утиные губы!
кто это?
кто это?
Что-то древесное походу... дуба... липа... Дуб липовый, короче.
что за Лупа?