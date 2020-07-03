Директора компании судят за дачу взятки в Алтайском крае

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора ООО "Строй-Мастер", которого обвиняют в даче взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В 2016 году предприятие в качестве подрядчика строило объект в Советском районе. Надзор за работами осуществляла региональная Госинспеция.
"В период времени с августа по октябрь 2016 года обвиняемый попросил должностное лицо Инспекции за материальное вознаграждение составить Акт проверки объекта, указав в нем только одно нарушение, несмотря на наличие других", — утверждает следствие.
Как выяснили правоохранители, для этого руководитель компании сначала перевел часть суммы на счет должностного лица, а затем передал ему оставшиеся средства лично. Общий размер взятки составил 40 тысяч рублей.
Своей вины мужчина не признал. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд. Директору ООО грозит до 8 лет лишения свободы или до 1,5 млн рублей штрафа.
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А чиновника не судят?