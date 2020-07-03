В России есть два плана на учебный год при второй волне COVID-19

Российские власти имеют два плана по образовательному процессу на случай, если страну накроет вторая волна коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра высшего образования и науки страны Дмитрия Афанасьева.
Первый вариант – это перенос старта учебного года. Вузам дали право отсрочивать начало учебы на срок до двух месяцев. Соответствующее решение может принять ученый совет университета.
Второй план уже вводился в действие в текущем году. Речь идет о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение.
"Мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы", — уточнил Афанасьев.
Ранее amic.ru писал, что принимать документы абитуриентов будут с 20 июня по 17 августа. Процедура поступления в 2020 году в основном пройдет онлайн. Подавать документы выпускники смогут в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью сервиса "Поступление в вузы онлайн".
Начало учебного года запланировано на традиционную дату – 1 сентября.
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