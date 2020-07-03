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Житель Алтайского края попытался украсть из поезда 300 кг чугуна

, ИА "Амител"
Полиция задержала похитителя в момент скидывания чушек из вагона
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новороссийске житель Алтайского края попытался украсть с поезда 300 кг чугуна, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Происшествие произошло на одной железнодорожных станций города. Неоднократно судимый 30-летний мужчина решил украсть из остановившегося поезда 30 чугунных чушек весом по 10 килограмм.

Сотрудники полиции задержали похитителя в момент скидывания слитков металла на землю из вагона. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, мужчине грозит до двух лет заключения.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульского таксиста осудили за кражу денег у студентки из Индонезии. В новогоднюю ночь девушка забыла в автомобиле кошелек с деньгами и картами, а водитель решил воспользоваться ситуацией и потратил почти 130 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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