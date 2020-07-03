Средний желаемый доход россиян для "нормальной жизни" вырос почти на 10%

Средней российской семье из трех человек для "нормальной жизни" требуется 85,7 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследования холдинга "Ромир".
Опрос был проведен в июне среди 1,5 тысяч россиян старше 18 лет. Семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, а также более 120 тысяч достаточным назвали по две пятых опрошенных. Еще 20% назвали желаемым доход в 90-120 тысяч.
Менее чем на 20 тысяч рублей нормально прожить оказались готовы лишь 2% опрошенных, а доход от 20 до 30 тысяч устраивает лишь 4% респондентов. Остальные отметили, что на семью из трех человек для нормальной жизни им хватит 45-60 тысяч.
Как отметили эксперты, средние требования по стране с июня прошлого года выросли почти на 10%. Причем, желаемый доход оказался самым высоким за все время наблюдения, а реальный заработок средний семьи превысил ожидания и составил 86,8 тысяч рублей.
Запросы относительно семейного дохода различаются по полу. Мужчины хотели бы иметь семейный бюджет в 88,4 тысячи, а женщины – в 83,6 тысяч рублей.
Комментарии
Это мы ещё скромничаем, после того на сколько все подорожало в магазинах...
В Ю. Корее минималка в районе 100 тыс...
Как потопаешь, так и полопаешь.)))
Мечты. По факту так же будет не хватать. Начнешь лучше и качественнее питаться, одеваться, пользоваться качественными мед услугами, машину получше, бытовую технику и в итоге в конце месяц опять сводить концы с концами.
Всё это проходили.