Звезда "Пиратов Карибского моря" получил компенсацию за ложные обвинения от коллеги

Австралийский Актер Джефри Раш, известный по роли капитана Барбоссы в фильме "Пираты Карибского моря", отсудил у журналистов рекордную компенсацию за клевету. Апелляционный суд оставил это решение неизменным.
В одном из изданий появилась статья, где Раш был обвинен в непристойном поведении по отношению к бывшей коллеге по театральному проекту. Суд встал на сторону актера и вынес решение о выплате 2,9 миллиона австралийских долларов.
Отмечается, что ранее из-за этого скандала Раш лишился должности главы Киноакадемии Австралии. Суд отклонил все основания для апелляции, в том числе просьбу ответчиков о повторном слушании, сокращении суммы, а также их утверждения о том, что журналисты никогда не клеветали на актера, пишет Daily Mail.
Комментарии
Ударили по самому больному - по кошельку. Так и надо
Хороший прецедент