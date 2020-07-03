Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней. Воспоминаниями певица поделилась на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина "Музыкалити".
По словам артистки, ей удалось увидеть "свет в конце тоннеля".
"Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — описала свое видение Бабкина, изобразив круговое движение рукой и сопроводив его жужжащим звуком.
Затем "центрифуга" остановилась, и певица увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.
Напомним, что в апреле Надежду Бабкину вводили в искусственную кому в связи с ухудшением состояния из-за двусторонней пневмонии – у Бабкиной было поражено 80% легких.
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