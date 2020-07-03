Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря сборной России грозит до 15 лет тюрьмы

16-летней дочери бывшего вратаря ФК "Зенит" и сборной России Вячеслава Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом сообщил телеграм-канал "Объединенные пресс-службы судов".
Сейчас по постановлению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга девушку поместили в стационар для проведения психиатрической экспертизы. Такое решение принимается, когда речь идет о несовершеннолетних фигурантах.
Ксению Малафееву задержали в марте 2016 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере. Девушке грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
Жена разбилась на машине
Дочь ...
Достаётся мужику
Вот чего им не хватает? У этих ногамячников и так денег на 10 жизней хватит
По идее в семье денег должно было хватать на подростковые хотелки. Возможно сама подсела.
Блин, несчастная семья. У ребенка погибла мать, у нее крыша поехала, конечно, наверное подсела. Отец, чтобы хоть как то компенсировать смерть матери, денег для дочери скорее всего не жалел
Ей было наверное лет 9, когда мать погибла, конечна она с катушек съехала
задержали еще в 2016 году??
Ей было наверное лет 9, когда мать погибла
Или ей было вообще лет 5
а тем кто ее подсадил сколько интересно дадут? их вообще ловить собираются?
3.07.2020 11:57
- гость -
Такая вот у нас неторопливая экспертиза!
А если серьёзно-корреспондент про выходной вспомнил...