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Смертельный рекорд. Еще семеро пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число умерших приближается к сотне
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще семь человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. Данные приводит оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Это суточный рекорд. Предыдущий продержался всего два дня: 1 июля стало известно о пяти умерших. Такой же показатель зафиксировали и накануне, 2 июля.

Общее число "ковидных" пациентов, скончавшихся в Алтайском крае, на 3 июля достигло 93 человек. В 40 случаях причиной стал COVID-19, в 50 случаях – иные причины смерти. Еще три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 4207 человек.

Накануне число людей в Алтайском крае, которых проверили на COVID-19, перевалило за 200 тысяч.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.07.2020 12:52
- гость -

Хммм... странно... поправки же приняли? Приняли! Люди вообще не должны умирать теперь. Или я как-то не так поправки понял? А за что я голосовал тогда? Опять, обманули?

3.07.2020 12:53
- гость -

Да уж. Когда трупов совсем не было, то объявили выходные , самоизоляцию и т.д. Теперь же по 7 в день, а у нас всё работает в штатном режиме.

3.07.2020 12:57
- гость -

ну и земля пухом. нам теперь дома все сидеть надо?

3.07.2020 12:59
- гость -

Или я как-то не так поправки понял? А за что я голосовал тогда?

"По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину" Дмитрий Песков

3.07.2020 13:06
гость

А про лекарство авифавир что известно?В наших больницах есть или нет?

3.07.2020 13:11
- гость -

"А про лекарство авифавир что известно?"
-----
Думаете, оно эффективнее арбидола?

3.07.2020 13:22
- гость -

"По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину" Дмитрий Песков
-----
Никакого референдума не было именно потому, что никакого доверия нет. Когда человек лжёт на камеры на протяжении многих лет и это всё записано и находится в свободном доступе, о каком доверии можно сказать? Тех кто что-то имеет с его режима, кому бросили косточку с барского стола? или одинокие полоумные бабки ему верят... они от чистого сердца, бесплатно, за то что красиво говорит, рука крепкая, ну идеальный полковник....

3.07.2020 13:52
гость

Однозначно карантин !!!!!!!

3.07.2020 13:54
гость

кто про что ,а вшивый про баню...Успокойтесь уже,прошло голосование!Это тема о умирающих в больницах людях Царствие им небесное.

3.07.2020 14:03
- гость -

можешь навсегда изолироваться. помрете - похоронят

3.07.2020 14:05
гость 22

Однозначно карантин !!!!!!!

Кто ж вам запрещает! Закройтесь и сидите дома безвылазно всю жизнь! Люди каждый день умирали, умирают и будут умирать, смиритесь уже.

3.07.2020 14:16
- гость -

3.07.2020 14:05
гость 22

Э, нет. Люди до старости дожили и пандемий прежде не знали. Так что не правы вы! Посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. Может, и обойдемся без карантина, кто знает...

3.07.2020 14:18
- гость -

О, токо что на меня вынесло лонгрид, ссылку дать нельзя, поэтому перетащу частично (до того там касательно самих тестов):
5. Перестаньте смотреть число случаев, растет оно или падает!!! Это увеличение тестирования, доступность тестов, ложно положительные тесты, нагнетание истерии и так далее. На одного больного приходится от 5 до 10 проиммунизировавшихся, это и нужно! Потому, что все (70%) переболеем
6. Имеет значение число тяжелых больных, всё, только это! Должно хватать коек для тяжелых, нет коек закрывайте город на карантин!!! Койки появились, откройте город.
7. Летом доза невелика (писал об этом, не буду повторять), дайте максимально переболеть!!! Особенно молодым. В сезон (с ноября) может быть еще хуже (доза будет другая)
8. Не слушайте жуликов, про исчезновение антител, и потому все переболевшие опять заболеют. НЕТ, это ложь! Пять лет не заболеете, дальше не знаю.
9. Прекратите баловаться с вакцинами. Покажите мне нейтрализацию вируса антителами Вашей вакцины, потом будем обсуждать, что она у вас есть или нет! Мы подошли к концу первой фазы, ищем, кто нам будет делать вирус-нейтрализацию на международном уровне. Самодельные вакцины в мире не кто не купит! Не мечтайте! «Война не спишет» жуликовских действий с вакциной. При первых смертях от ADE синдрома, особенно детей, особенно детей родственника прокурора, поедете в места не столь отдаленные, много раз так было уже!!! Кончайте баловаться с вакцинами, типа «весь мир замер и ждет, когда можно покупать вакцины, сделанные в Ин-те»
10. Берегите стариков! Берегите врачей! Носите маски! Не лезьте целоваться при встрече. С женой\мужем, ну и другими, особо близкими, можно)»
эпидемиолог, профессор, д.м.н. Михаил Фаворов

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