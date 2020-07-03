Дожди, град и жара ожидают жителей Сибири в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о том, что в ближайшие дни на территории России ожидается аномальная жара и дожди, пишет "РГ".
В центре страны температура воздуха составит 23-29 градусов тепла, а ближе к югу региона она поднимется до 37 градусов. Юг страны, в частности, Ставрополье, ждет жара до 40 градусов.
В Сибири и Приморье ожидаются дожди, град и усиленный ветер. Жару свыше 30 градусов прогнозируют в Алтайском крае, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.
В северной части России наоборот начнутся заморозки. На Колыме температура воздуха может опуститься до -4 градусов.
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