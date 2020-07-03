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Авторский канал с нуля. Что нужно знать для продвижения в Telegram

, ИА "Амител"
Через мессенджер можно привлечь новых клиентов и подписчиков
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Один из способов продвижения компании или личного бренда - авторский канал в Telegram. Такой формат не требует больших вложений: нужно только подключить интернет, скачать мессенджер и начать писать. 

В первую очередь необходимо придумать концепцию канала. Тема должна интриговать других пользователей — тогда они сами подпишутся на канал. Например, можно предложить приобрести новую профессию, или продавать курсы, услуги, товары со скидкой.

После того, как придумана основная идея, необходимо составить контент-план. При активном пиаре в Telegram используются такие варианты подачи материала:

  • "коротыши";
  • лонгриды;
  • инфографика;
  • говорящие картинки;
  • видеоряд.

К "коротышам" относят небольшие тексты — в пределах трёх абзацев. Их можно прочесть за несколько секунд, и при этом получить подробную информацию по одному вопросу. Лонгриды — более объёмные тексты.  

Что лучше? В Telegram, как правило, выигрывают "коротыши". Большие тексты не подходят под формат мессенджера, поэтому не стоит их часто использовать. Лонгриды лучше публиковать на платформах, более подходящих для вдумчивого чтения: например, "Дзен", ЖЖ или "Телетайп". 

Инфографика – это визуализация данных, или "говорящие картинки". Красочные графические объекты привлекают внимание и помогают быстро и четко донести информацию.  

Благодаря возможности наглядно показать преимущества товара, видео — один из лучших вариантов подачи информации. Видеоматериалы размещаются в виде ссылки на YouTube, Instagram или TikTok. Например, активный пиар на YouTube может стать дополнительным преимуществом. 

Можно выбрать только те варианты контента, которые действительно нравятся автору канала, или использовать все поочерёдно. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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