Эксперт рассказал, насколько опасна вспышка бубонной чумы на границе с Горным Алтаем

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что вспышка бубонной чумы в Западной Монголии у границы с Республикой Алтай не представляет угрозы для россиян. Причины врач объяснил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается – она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную – это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение", – сказал Никифоров.
Специалист отметил, что при легочной форме заболевания возбудитель выделяется во время кашля, и только тогда человек может стать заразным, однако при терапии опасность снижается до минимума.
"Так как больные изолированы, то никаких заболеваний по контакту не будет", – уверен врач.
Эксперт также предположил, что причиной заражения людей стало не поедание чумного сурка, а укус зараженной блохи во время разделки его тушки. Никифоров напомнил, что в России бубонная чума последний раз фиксировалась на Алтае в 2016 году.
Напомним, что 2 июля в граничащей с Республикой Алтай монгольской провинции ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы. На данный момент известно о двух зараженных, однако в прямом контакте с ними было более 60 человек, а косвенно – свыше 400.
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