Министр просвещения России оценил готовность алтайских школ к ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил пункты проведения экзаменов в белокурихинской средней общеобразовательной школе №1 и Республиканской гимназии имени Василия Плакаса в Горно-Алтайске. Сделано это было в первый день проведения ЕГЭ, пишет официальный сайт Алтайского края.
"В этом году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек, в том числе 620 тысяч выпускников этого года. В экзаменационной кампании задействовано более пяти тысяч пунктов проведения экзаменов, более двух тысяч федеральных онлайн-наблюдателей, а также 12 тысяч медицинских работников. Защита здоровья всех участников ЕГЭ, педагогов и организаторов, задействованных в проведении экзамена, находится на первом месте. Неукоснительное соблюдение соответствующих требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом. Сегодня мы убедились, что в школах выполнены все требования, механизм работает слаженно, что в целом положительно характеризует готовность всей системы образования и Алтайского края и Республики Алтай к безопасному проведению ЕГЭ", — сказал Кравцов.
В региональном Минобразования добавили, что в 2020 году в качестве наблюдателей ЕГЭ участвуют студенты педагогических вузов. Наблюдение проходит как в пунктах проведения экзаменов, так и в специальных центрах для онлайн-мониторинга.
Комментарии