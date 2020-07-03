Минобороны рассказало о состоянии людей, участвующих в испытаниях вакцины от COVID

Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из первой группы добровольцев, получивших компоненты вакцины 18 июня, никто на состояние здоровья не жаловался. Кроме того, у них не отмечено серьезных побочных эффектов. Вторая группа, получившая первую часть инъекции 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет введен вторая, также не ощущают негативных ощущений.
Напомним, что тестирование вакцины началось 18 июня совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Завершить его планируют до конца июля.
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