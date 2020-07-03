Жители Бийска рассказали об опасном открытом люке рядом с детской площадкой

Жительница Бийска рассказала о том, что возле детской площадки у ее дома расположен открытый люк. Рядом играют дети и он представляет реальную опасность для их здоровья.
Женщина уточнила, что люк находится у дома по адресу Виктора Петрова, 9. По ее словам, управляющая компания быстро приняла заявку и рабочие пришли через пять минут. Но представители УК заявили, что этот люк к ним не относится и они чего не могут с этим сделать. Бийчанка рассказала, что крышку просто закидали ветками и оставили открытой.
Местная жительница отмечает, что во дворе гуляет много детей и устранить проблему нужно до того, как кто-нибудь пострадает.
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