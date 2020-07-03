Минздрав назвал регионы с самой большой заболеваемостью раком

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком, сообщает RT.
По данным ведомства, лидером в России является Архангельская область, где за 2019 год выявили 556 случаев онкологии на 100 тысяч населения. Следующими идут Брянская область (550), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).
Сравнительно невысокие результаты показала Республика Алтай. Там за прошедший год зарегистрировано 263 случая на 100 тысяч населения. Меньше всех раком болеют в Дагестане (163), Чечне (164) и Ингушетии (176).
Напомним, что по данным Минздрава Алтайского края смертность от онкологических заболеваний в начале 2020 года снизилась.
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