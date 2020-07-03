В Диагностическом центре проводят тестирование на антитела к коронавирусу

В Диагностическом центре Алтайского края начали проводить иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к коронавирусной инфекции. Тест показывает, сталкивался ли человек с вирусом и выработал ли иммунитет.
"По данным ВОЗ, около 50-80% зараженных коронавирусом невосприимчивы к инфекции и переносят ее бессимптомно. Люди не подозревают о том, что заражены и распространяют вирус. Тест ИФА — отличный способ узнать свой статус. В отличие от ПЦР-теста иммуноферментный анализ показывает ответ организма на вирус, а не его присутствие. Если необходимо точно знать, есть ли в организме человека вирус (болен или носитель), лучше сделать ПЦР-тест. Если нужно узнать, есть ли иммунитет и был ли ранее контакт с вирусом, подойдет ИФА", — рассказали в центре.
Для исследования у пациентов берут кровь из вены, а результаты становятся известны через сутки, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
"в течение суток"
другое дело)))
бесплатно?
Вроде уже была информация, что бессимптомные - не заразные? Тогда зачем их проверять, кроме как заработать на них?
цена вопроса?
3.07.2020 16:05
- гость -
При чем здесь симптомы? Если у вас есть антитела определенного типа, то значит, вы уже перенесли данную инфекцию. Можете выдохнуть и жить спокойно (но это не точно, поскольку пока неясно, можно заразиться вновь или нет).
3.07.2020 16:15
- гость -
Я бы задала другой вопрос - чьего производства тесты?