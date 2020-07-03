Барнаульское "Динамо" готовится к новому сезону

Футболисты барнаульского "Динамо" готовятся к новому сезону. С прошедшей среды у них начались двухразовые тренировки.
15 июня команда в полном составе сдала тесты на коронавирус и после получения отрицательных результатов приступила в подготовке. Ознакомившись с результатами тестирования, тренерский штаб с 1 июля к игровым тренировкам добавил кроссы в лесу. Теперь у футболистов периодически бывает по две тренировки в день.
Профессиональная футбольная лига определилась с датами начала нового сезона. Ориентировочно он стартует 1-3 августа, все будет зависеть от эпидемиологической обстановке в стране.
Поскольку зона "Восток" расформирована, барнаульцы будут играть в зоне "Урал-Приволжье", пишет пресс-служба мэрии.
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