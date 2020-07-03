Суд обязал звезду телесериалы "Кадеты" выплачивать алименты на двух детей

Жена звезды сериала "Кадетства" Кирилла Емельянова отсудила алименты на двух несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Mash.
После развода с бывшей супругой Екатериной Директоренко под ее попечением остались двое детей 9 и 6 лет. Ранее Емельянов заявлял, что помогает детям, а жена не дает ему с ними общаться.
Однако позднее Директоренко объяснила, что на самом деле никаких денег от актера не получает. После этого она обратилась в суд, который назначил бывшему "кадету" 17 тысяч рублей алиментов на каждого ребенка.
При этом, недавно он сумел привлечь к себе внимание СМИ. В компании инста-модели Екатерины Бобковой, которую раньше часто замечали в компании осужденных футболистов Кокорина и Мамаева, актер напился и подрался с врачами скорой помощи.
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