В Алтайском крае грузовик наехал на "жигули", пострадала женщина и ребенок

На Бийской трассе неподалеку от села Налобиха грузовик наехал на "жигули", пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно зачинщиком аварии стал 75-летний водитель на ВАЗ-2104, который двигаясь со стороны Налобихи не уступил дорогу автомобилю МАЗ-6312.
После этого водитель грузового транспорта врезался сначала в "четверку", а потом наехал на другие "жигули" под управлением 64-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали пассажиры первого автомобиля – женщина и ребенок. Оба доставлены в медицинское учреждение.
На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.
Комментарии
Жесть. 100 летний тоже может авто водить?