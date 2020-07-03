Большинство педагогов в России не обладают достаточными навыками для работы удаленно

Более 60% педагогов в российских вузах не приобрели достаточных компетенций для работы в удаленном формате. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на доклад, созданный по инициативе Минобрнауки.
"Более 60% преподавателей отметили, что даже к концу периода работы в дистанционном формате не имеют достаточных компетентностей в области использования как университетских систем управления обучением, так и сторонних цифровых сервисов, в области поддержки и сопровождения студентов с использованием мессенджеров, социальных сетей, сервисов совместной работы с документами", — говорится в документе.
Отмечается, что только 12% педагогов считают, что дистанционный формат не сделал их работу более тяжелой. Больше всего проблем у сотрудников ВУЗов возникло с проектированием занятий и вовлечением студентов в образовательный процесс.
Комментарии
Учителям школ ещё труднее, ведь теперь я в любой момент могу оказаться на уроках своих детей
17:51 Ну так сама учи, если что-то в школьном обучении не устраивает!