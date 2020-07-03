"Действовали как один". Ким Чен Ын об отсутствии COVID-19 в КНДР

Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР сплоченным действием народа и дальновидностью руководство ЦК Трудовой партии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире, мы полностью предотвратили проникновение зловредного вируса и сохранили эпидемиологическую ситуацию стабильной, что является выдающимся успехом, достигнутым благодаря дальновидному руководству ЦК Трудовой партии, а также высокому уровню сознательности народа, который действовал как один", – информирует агентство.
В ходе заседания Ким Чен Ын также отметил необходимость сохранения бдительности в связи с возникновением второй волны коронавируса в мире.
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования COVID-19, а с конца января в стране были предприняты все срочные меры, включая закрытие границ, прекращение работы школ и введение национального карантина.
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