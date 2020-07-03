Бывшего начальника колонии на Алтае обвиняют в помощи лидеру банды

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 в Республике Алтай. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет Regnum.
По версии следствия, в мае 2015 года он из личной заинтересованности покровительствовал лидеру банды "Севастопольские", который отбывал срок за бандитизм и серию убийств. В частности, начальник колонии давал подчиненным указания писать положительные характеристики на преступника, поощрять его благодарностями и снятием ранее наложенных взысканий.
Все это было необходимо для того, чтобы направить в суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения.
Комментарии
Фио
Вряд ли где-то есть колония в которой начальники не имеют тёплых отношений с такими гражданами
Поклеп! Он же офицер!
Так дойти может что и полицаев которые на избирательных участках сторожили обвинят в укрывательстве преступлений.
Поддержание порядка требует договариваться с авторитетами, а иначе бунт и покушения на начальника.
3.07.2020 18:57
- гость -
Поклеп! Он же офицер!
У вертухаев нет офицерства
19:11
- гость -
Цеповяз, ты?
3.07.2020 19:34
- гость -
Цеповяз, ты?
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Ты школьник 5 класса. Начальник колонии ходит без оружия, любой з/к может воткнуть в него напильник.