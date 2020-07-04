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Любовь и покупки лишь разочаруют. Что нельзя делать в лунное затмение 5 июля 2020

, ИА "Амител"
Двойной коридор затмений, в котором мы жили целый месяц, заканчивается. Астрологи советуют быть особенно осторожными
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

5 июля 2020 года жители Земли смогут наблюдать полутеневое лунное затмение. Оно завершит двойной коридор затмений, который начался 5 июня и продолжался целый месяц. Астрологи считают, что коридоры затмения оказывают очень важное влияние на жизнь человека. При этом самыми важными являются три дня, последующие за затмением. И потому в такие периоды надо особенно тщательно относиться к своим мыслям и поступкам, чтобы не навредить ни себе, ни близким. Чем нам грозит и какие возможности открывает это явление amic.ru рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

Период нестабильности

Коридором затмений астрологи называют период между солнечным и лунным затмениями, которые следуют друг за другом. Летом 2020 года произошел двойной коридор затмений: первая часть началась с лунного затмения 5 июня и завершилась солнечным затмением 21 июня. Оно же открыло вторую часть коридора, которая завершится 5 июля лунным затмением.

Этот период астрологи считают чрезвычайно сильным энергетически временем, когда особенно взвешено следует относиться к своим поступкам. За ошибки, совершенные в этот период, придется дорого расплачиваться. При этом звезды как будто провоцируют человека на импульсивные действия. По словам Веры Топчеевой, в этот период возможны резкие перепады настроения, чрезмерная импульсивность и быстрая утомляемость. Затмение может негативно влиять на психику людей, провоцировать ссоры, скандалы и обострение старых конфликтов. Но эмоции нужно постараться сдерживать, говорит астролог. Успокоиться помогут вода и огонь.

"Если вы испытываете негативные эмоции и ли раздражительность, можно умыться прохладной водой. Или зажечь свечу. Это поможет внутренне очиститься", — советует Вера Топчеева.

По ее словам, завершать коридор затмений важно в осознанном, спокойном состоянии.

"Важно понимать и принимать то, что происходит, уметь отпускать ситуацию. А еще быть благодарным за все происходящее. Когда мы наполнены благодатными энергиями, то и вокруг нас самих образуется такое благотворное гармоничное состояние, которое передается окружающим", — говорит астролог.

Важнее всего в этот период - заглянуть внутрь себя, прислушаться к своему внутреннему голосу, добавляет астролог.

"Это время, когда стоит задуматься над своим состоянием, над своими поступками. Над тем, что тебя окружает, и как ты к этому относишься", — рассказыет amic.ru Вера Топчеева.

Влияние коридора затмений ощутят на себе все знаки, но особенно чувствительными окажутся два:

"Солнце в день лунного затмения будет находится в Раке, а Луна – в Козероге. Именно эти знаки зодиака сильнее всех почувствуют на себе воздействие затмения", — предупреждает астролог. 

Никаких покупок и операций

Коридор затмений — не время для новых начинаний. Можно лишь продолжать или завершать старые дела. Решение каких-либо важных вопросов тоже лучше отложить на потом, говорит астролог.

Если вы задумались о крупной покупке, то лучше на время о ней забыть: вы можете разочароваться в своем приобретении или понять, что оно вам не нужно. Правда, речь только о спонтанных покупках. Так что составляем список того, что нужно и строго его придерживаемся.

Решение финансовых дел тоже лучше оставить на потом. Тоже самое можно сказать и об операциях, в том числе и пластических, а также косметических процедурах, требующих серьезного вмешательства. А вот маникюр, педикюр и стрижку делать можно. Более того, 5 июля — идеальное время, чтобы обновить прическу, так как в этот день будет еще и полнолуние. Ведь стрижка волос в такой день помогает избавиться от негативной энергии.

Время для семьи

Символично, что лунное затмение произойдет накануне Дня семьи, любви и верности. Это знак того, что эти сферы в своей жизни нельзя игнорировать, подчеркивает астролог.

Будьте особенно внимательны к близким в этот период, проявите к ним заботу, покажите свою любовь (наш совет: не только в этот период, а всегда).

А вот новые отношения в коридор затмений лучше не начинать. И свадьбу в этот период тоже играть не рекомендуется: супругов будут ждать сложности в семейной жизни. 

Но главное, говорит Вера Топчеева, нужно быть внимательным ко всему происходящему. Все, что происходит в этот период,  случается с вами не просто так. И если что-то идет наперекосяк, стоит остановиться и подумать, при этом быть честным с самим собой: может быть ситуация возникла для того, чтобы вы могли сделать выводы и извлечь уроки.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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